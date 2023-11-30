МТС Банк запустил новый формат офисов

"Несмотря на то, что сегодня большинство наших услуг доступно клиентам в пару кликов в мобильном приложении и Интернет-банке, для части клиентов важно иметь возможность прийти в офис. Мы продолжим запускать все новые офисы МТС Банка в этой концепции. Для нас это не просто тренд, а желание создавать комфортную среду как для клиентов, так и для сотрудников. Теперь наши менеджеры носят пиджак, футболку, джинсы и кеды. Помимо смены облика, мы работаем над внедрением новых технологических решений для повышения качества обслуживания и роста продаж фокусных продуктов. Сейчас уже большинство процессов происходит без бумаги, и мы продолжаем развитие в этом направлении", - рассказал директор департамента региональной сети МТС Банка Петр Борзов.