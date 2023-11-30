МТС Банк запустил новый формат офисов
МТС Банк запускает новый формат офисов розничной сети, который отличает просторная планировка в современном стиле, комфортные клиентские зоны и финтех-сервисы для общения с клиентом. Первые офисы уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МТС Банка.
В сообщении отметили, что облегченные рабочие места - столик с ноутбуком, комфортные кресла для клиента и сотрудника, оборудованы в разных местах офиса и открыты со всех сторон. Купольный подвесной светильник дополнительно отделяет пространство.
В новой концепции офисов МТС Банк использовал дизайн-решения, реализованные в коворкинге головного офиса банка. Например, углубленные кубические зоны. По данным пресс-службы, закрытый с трех сторон мягкий куб помогает сделать общение с клиентом более приватным и проявить индивидуальный подход.
"Несмотря на то, что сегодня большинство наших услуг доступно клиентам в пару кликов в мобильном приложении и Интернет-банке, для части клиентов важно иметь возможность прийти в офис. Мы продолжим запускать все новые офисы МТС Банка в этой концепции. Для нас это не просто тренд, а желание создавать комфортную среду как для клиентов, так и для сотрудников. Теперь наши менеджеры носят пиджак, футболку, джинсы и кеды. Помимо смены облика, мы работаем над внедрением новых технологических решений для повышения качества обслуживания и роста продаж фокусных продуктов. Сейчас уже большинство процессов происходит без бумаги, и мы продолжаем развитие в этом направлении", - рассказал директор департамента региональной сети МТС Банка Петр Борзов.
В офисах нового формата также предусмотрены закрытые переговорные зоны для деловых встреч и обслуживания премиальных клиентов, зарядные станции и автоматизированные бесконтактные кофейни, которые, как сообщила пресс-служба МТС Банка, помогут сделать визит клиентов еще более комфортным.
Большинство услуг МТС Банка доступно в цифровых каналах. В 2023 году сайт МТС Банка стал лучшим по версии всероссийского конкурса "Рейтинг Рунета" в номинации "Финансы, инвестиции, банки". Главные критерии оценки - качество дизайна и удобство для пользователя.