Украина внесла бельгийскую компанию в список «спонсоров войны»

Власти Украины внесли бельгийского оператора газотранспортных сетей Fluxys в список «спонсоров войны», так как компания продолжила работу с российскими партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

Украина внесла европейскую компанию в список «спонсоров войны»
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины объяснило свое решение тем, что Fluxys «способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ)», сотрудничая с «Ямал СПГ».

Ранее в список НАПК включили австрийский Raiffeisen Bank, американские Mars, PepsiCo и Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, китайскую Alibaba и другие компании.

Одной из последних в список внесли швейцарскую Nestle.

На Украине внесли в перечень "спонсоров войны" крупнейшую индийскую алмазную компанию

В НАПК называли главной целью составления списка - информирование стран-партнеров Украины и расширение западных санкционных списков.

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