МегаФон заявил о повышении скорости интернета для жителей Подмосковья

МегаФон модернизировал более 570 базовых станций в Московской области. В результате действующую сеть 2G дополнили новым диапазоном LTE-180. Это позволило повысить скорость передачи данных для жителей Подмосковья на участке от МКАД до ЦКАД.

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Так, летом этого года специалисты МегаФона оптимизировали сети 2G и спроектировали новый частотно-территориальный план области.

В результате объем пакетного интернет-трафика вырос на 20 процентов, а скорость загрузки данных на абонента увеличилась более чем на 18 процентов.

«Мы проводим рефарминг, ориентируясь на прогноз потребления абонентского трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. Завершенная модернизация охватила большое число населенных пунктов, расположенных в области от Московской кольцевой автодороги до ЦКАД. Здесь проживают сотни тысяч человек и с учетом постоянно растущей нагрузки на сеть необходимо пропорциональное увеличение емкости», — поясняет директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.