Власти ищут возможность переложить долги «Почты России» на ФНБ

Возможный выход из сложного финансового положения «Почты России» видят в том, чтобы переложить обслуживание долгов госкомпании на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщат «Ведомости» со ссылкой на свои источники знакомые с ситуацией.

Суммарный объем долгосрочных обязательств «Почты России» по данным издания превышает 111 млрд рублей. В год на обслуживание этих долгов уходит 14-15 млрд рублей. При этом дефицит бюджета госкомпании составляет более 20 млрд рублей.

По словам экспертов, ранее не было прецедентов использования ФНБ для выплаты процентов и погашения кредитов компаний. Обычно фонд применялся для инвестпроектов или софинансирования отдельных отраслей.

На данный момент в бюджете не хватает средств для прямого финансирования «Почты России», отмечает издание со ссылкой на источники. При этом альтернативные варианты поддержки оператора пока не найдены.