ПСБ выдал первый кредит в золоте

Промсвязьбанк выдал первый кредит в золоте объемом более 100 килограммов для одной из компаний золотодобывающей отрасли. Имя заемщика банк не раскрывает, указывая, что кредит выдан на один год.

ПСБ выдал первый кредит в золоте
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Из сообщения следует, что обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет также осуществляться в золоте, что снижает для заемщика риски колебания цен на золото.

Ранее такие кредиты предоставлял Сбербанк. Так в 2014 году госбанк договаривался с Селигдаром о займе в обезличенном объеме золота под 7% годовых. Необходимость заёма в золоте тогда объяснялась тем, что производители золота и банки страхуют ценовой риск на достаточно волатильный по стоимости драгоценный металл.