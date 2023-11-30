В 2024 году к Tinkoff Pay разрешат привязывать карты разных банков
В первом квартале 2024 года «Тинькофф» разрешит привязывать карты других российских банков к сервису платежей Tinkoff Pay. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя банка.
В «Тинькофф» рассказали, что карты разных банков можно будет использовать в Tinkoff Pay для онлайн-платежей. Ранее сервис был доступен только клиентам банка «Тинькофф».
Привязать карту одного из российских банков к Tinkoff Pay можно будет во время первой покупки, заполнив форму, которая откроется при нажатии на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После привязки карты онлайн-покупки можно будет оплачивать нажатием на кнопку Tinkoff Pay. Подтверждение платежа будет совершаться через пин-код, распознавание лица или отпечаток пальца.
Ранее «Тинькофф» открыл продажу новых валют — бразильского реала, киргизского сома и таджикского сомони — клиентам-физлицам. Также «Тинькофф» возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната.
У клиентов банка появилась возможность открывать счета в этих пяти валютах и покупать их. В Таджикистане и Киргизии можно будет расплачиваться картами «Мир» в местных валютах без конвертации и снимать наличные в банкоматах (необходимо предварительно открыть валютные счета и привязать к ним карты).