«Яндекс» планирует сдавать роботов-доставщиков в аренду бизнесу
В пресс-службе «Яндекса» анонсировали увеличение флота роботов-доставщиков вдвое в 2024 году с 130 до 260. Кроме того, компания начнет сдавать их другим фирмам для доставки до конечного потребителя на расстояние до двух километров, передает агентство «Прайм».
В организации также указали на планы «Яндекс Еды» и «Лавки» расширить доставку роботами.
Подчеркивается, что в настоящее время представители компании обсуждают с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания внедрение роботов-доставщиков.
Среди других возможных заказчиков — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры, говорится в сообщении.
Азбука Вкуса», «Теремок» и «Шоколадница» стали участниками пилотного проекта.
Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс Еда» запустил кейтеринг (банкетное обслуживание). Агрегатору уже удалось договориться о партнерстве с десятками игроков данного рынка. В данном списке — «Вкусвилл праздник», GalaBox Catering, «Костис», «Finedine кейтеринг».