«Яндекс» планирует сдавать роботов-доставщиков в аренду бизнесу

В пресс-службе «Яндекса» анонсировали увеличение флота роботов-доставщиков вдвое в 2024 году с 130 до 260. Кроме того, компания начнет сдавать их другим фирмам для доставки до конечного потребителя на расстояние до двух километров, передает агентство «Прайм».

В организации также указали на планы «Яндекс Еды» и «Лавки» расширить доставку роботами.

Подчеркивается, что в настоящее время представители компании обсуждают с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания внедрение роботов-доставщиков.

Среди других возможных заказчиков — отели и магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры, говорится в сообщении.

Азбука Вкуса», «Теремок» и «Шоколадница» стали участниками пилотного проекта.