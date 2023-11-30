Британский регулятор оштрафовал Shell на $2,1 млн

Британский регулятор Ofgem оштрафовал нефтегазовую компанию Shell на $2,1 млн за установление "необоснованно завышенных" цен на услуги. Об этом сообщила газета The Times.

Согласно заявлению регулятора, "выявлены серьезные нарушения, в частности, превышение стоимости услуг в одном случае на сумму $7,62 тыс., в другом - на $28,6 тыс. и отказ клиентам в возврате средств".

Как выяснил Ofgem, поставщик газа Shell Energy "игнорировал данные показаний счетчиков и выставлял клиентам огромные счета". В результате 89 клиентов получили в феврале 2020 года уведомления о платежах на общую сумму $205,8 тыс., а к маю 2022 года их задолженность достигла $311 тыс.