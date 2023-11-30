В Кремле рассказали о закрытой встрече Путина с главой «Роснефти»

Президент России Владимир Путин проведет закрытую встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, она пройдет в пятницу, 1 декабря.

«Действительно, президент вчера рассказал о том, что такая встреча состоится. Это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме, закрытая встреча», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина. По его словам, кризис на отечественном топливном рынке, вынудивший кабмин прибегнуть к временному запрету на экспорт нефтепродуктов, был вызван ошибочными решениями в налоговой политике. К тому же постоянное изменение налогообложения отрасли имеет сильное влияние на работу «Роснефти».

Сечин указал на то, что Минфин игнорировал принципиальные перемены в условиях работы нефтяной отрасли, в частности, создание новых направлений поставок и подходов к ценообразованию. А для налогообложения продолжал использоваться нерелевантный для России ценовой индикатор — котировка Brent.