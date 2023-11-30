Гендиректор СПБ Биржи пролил свет на судьбу площадки

СПБ Биржа не планирует ликвидироваться или оформлять банкротство, заявил генеральный директор Евгений Сердюков. По его словам, которые приводит ТАСС, площадка готовит к запуску несколько новых проектов, их планируется реализовать в начале 2024 года. При этом он отметил, что приоритетной задачей биржи является вывод клиентских активов.

«Ни ликвидация, ни банкротство не входят в планы СПБ Биржи. СПБ Биржа будет развиваться и планирует проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать в начале следующего года», — сказал он.

При этом Сердюков добавил, что прежде площадка намерена добиться разблокирования всех клиентских активов. По его словам, сейчас СПБ Биржа пытается получить разрешение OFAС на их вывод.

ЦБ: ситуация с «банкротством» СПБ Биржи близка к преступлению

27 ноября СМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Также сообщалось, что после этого ценные бумаги компании на МосБирже потеряли свыше 13%. Позднее Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии обращения площадки о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления. Представители биржи при этом сообщили, что не подавали никаких заявлений.

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