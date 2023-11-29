ФССП начнет вести реестр коллекторов
Правительство наделило Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) полномочиями по ведению реестра коллекторских организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление разработано во исполнение закона, подписанного президентом в начале августа. Законом создается госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Формировать его будут автоматически на основе данных Банка России, а размещать — на сайте ФСПП. Сейчас в поле поле судебных приставов попадают в основном сотрудники крупных коллекторских компаний, частные же коллекторы фактически остаются вне закона.
«Определить Федеральную службу судебных приставов федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень», — говорится в документе.
Постановление вступит в силу с 1 февраля 2024 года.