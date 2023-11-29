Сбер признали лидером освещения ESG-повестки в России

Сбер стал лидером среди российских компаний по освещению ESG-повестки. По данным системы управления репутацией «Скан-Интерфакс», банк с большим отрывом занял первое место среди компаний по числу публикаций на эту тему. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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Эксперты «Скан-Интерфакс» отметили, что по сравнению с 2020 годом данный показатель в Сбере вырос в 2,8 раза. В топ-10 самых упоминаемых в рамках ESG-повестки персон вошли сразу 3 руководителя банка.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф занял первое место. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин – второе. Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова — седьмое место в списке.

Согласно исследованию, самыми заметными ESG-событиями Сбера в инфополе стали сообщения о сотрудничестве в сфере устойчивого развития между банком и правительством Москвы, которое подписали на Петербургском международном экономическом форуме, готовности Сбера поддержать инициативы по устойчивому развитию стран БРИКС и об утверждении банком политики ответственного финансирования с пятью уровнями ESG-риска.

Источниками исследования стали материалы около 60 тыс. российских средств массовой информации, входящих в базу данных «Скан-Интерфакс» (ТВ, радио, печать, информагентства, интернет-источники и др.).