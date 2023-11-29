Сервис «Авито» назвал число люксовых подделок в продаже

Сервис «Авито» признал подделками чуть больше 5% товаров, которые предлагались к размещению на его площадке «Премиум» как люксовые. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал руководитель категории «Одежда, обувь, аксессуары» сервиса Никита Шашкевич в рамках BRICS+ Fashion Summit.

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В ноябре компания запустила раздел «Премиум» на своей платформе. Тогда же она сообщила и об открытии премиального пункта выдачи в Москве на Патриарших прудах с вещами люксовых брендов — бутик будет работать до 13 декабря.

Как объяснил Шашкевич, в новом разделе частные продавцы проходят аутентификацию на подлинность вещи по фотографиям.

«У нас происходит автоматическая отправка аутентификатору на подлинность вещи, после чего данной вещи присваивается бейджик "оригинал". У нас более 110 тысяч проверок к текущему дню произведено с точки зрения подлинности вещей. Мы не выдали бейдж порядка 5% айтемов, то есть распознали фейки», — рассказал он.