Компания General Motors проведет обратный выкуп акций

Американская компания General Motors (GM) приняла решение о проведении обратного выкупа акций на 10 миллиардов долларов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз GM.

© Unsplash

Также автогигант в среду объявил о восстановлении своего финансового прогноза на 2023 год.

Компания подчеркивает, что суммарное количество акций, выкупленных в рамках программы, будет определено позднее. Сообщается, что оно будет основано на средней дневной стоимости обыкновенный акций компании в течение проведения программы выкупа. Фирма также собирается со следующего года нарастить дивиденды за квартал до 12 центов на обыкновенную акцию.

Согласно прогнозу GM, чистая прибыль организации, приходящаяся на акционеров, по итогам года составит 9,1-9,7 миллиарда долларов, а не 9,3-10,7 миллиарда.