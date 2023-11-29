Wildberries начнет скрывать отрицательные отзывы клиентов

Представители российского маркетплейса Wildberries уведомили партнеров, что начнут скрывать отрицательные отзывы не по теме товара или продавца. По данным Mash, таким образом онлайн-платформа хочет не показывать комментарии, которые приносят ей плохую репутацию.

«Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга, и их не увидят покупатели», — говорится в письме для партнеров.

Издание сообщает, что платформа хочет повысить лояльность продавцов и уменьшить количество негатива в отношении работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), проблем на складах и платных возвратов товара.