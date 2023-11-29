«Инарктика» выйдет на SPO с ценой 900 рублей за акцию

Российский производитель атлантического лосося и форели «Инарктика» (в прошлом — «Русская аквакультура») уточняет ценовой ориентир размещения акций в рамках SPO на уровне 900 рублей за одну бумагу. Ранее озвученный диапазон составлял 900-968,5 рублей за одну акцию. Таким образом, размещение пройдет по нижней границе ценового диапазона.

Компания планирует выпустить в свободный оборот еще около 4% уставного капитала — 3,3 млн акций. Она может привлечь в капитал около 3 млрд рублей. Продающими акционерами выступают «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и «ИГС Инвест».

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В результате SPO доля акций в свободном обращении должна составить не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса. «Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций компании», — говорится в сообщении компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций «Инарктики» в базу расчета основного индекса Московской биржи, отмечает эмитент.

Инвесторы, которые примут участие в SPO, через полгода после его завершения смогут купить у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, которые были приобретены во время вторичного размещения.

«Инарктика» сообщила о проведение вторичного публичного размещения 23 ноября. Компания провела IPO в 2010 году, в его ходе него инвесторам было продрано 15 млн акций на $90 млн. В декабре 2017 года компания провела SPO: было размещено 8,33 млн новых акций по 120 рублей за бумагу на сумму более 1 млрд рублей.

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. Компании принадлежит 13 действующих ферм по выращиванию атлантического лосося и форели: 10 из них в Баренцевом море и три фермы в Карелии. Консолидированная выручка эмитента в прошлом году составила 23,5 млрд рублей, чистая прибыль – 11,9 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО.