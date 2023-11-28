Британская компания будет поставлять на Украину обогащённый уран до 2035 года
Британская компания Urenco заключила с украинским оператором АЭС «Энергоатом» соглашение о том, что будет поставлять на Украину обогащённый уран до 2035 года.
«27 ноября 2023 года президент ГП НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС», — говорится в заявлении украинской компании.
Контракт может быть пролонгирован до 2043 года. По данным организации, срок действия нынешнего договора на поставку ядерных материалов истекает уже в 2025 году.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переоценить позиции России на рынке урана очень трудно.