Гендиректор американской Binance United States подал в отставку

«Поскольку CZ (Чанпэн Чжао. — «Газета.Ru») переходит к жизни после Binance, он решил уйти с поста председателя нашего совета директоров и передал свои права голоса через доверенное лицо, в соответствии с которым его интерес в компании является чисто экономическим, и он не будет больше не участвовать в нашем управлении», — говорится в сообщении.