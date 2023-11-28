ЦБ: ситуация с «банкротством» СПБ Биржи близка к преступлению

Случай с «банкротством» СПБ Биржи можно считать близким к преступлению, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Investing.com Россия

«То, что мы вчера увидели, — я даже не знаю как это назвать. Это не злоупотребление правом — это уже близко к преступлению. И мне кажется, правоохрана должна разобраться, что произошло». ТК "Звезда"

Ранее СПБ Биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве и инициировала расследование этого инцидента. RT на русском

ЦБ: ситуация с «банкротством» СПБ Биржи близка к преступлению
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