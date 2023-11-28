ЦБ: ситуация с «банкротством» СПБ Биржи близка к преступлению
Случай с «банкротством» СПБ Биржи можно считать близким к преступлению, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает РБК.
«То, что мы вчера увидели, — это уже не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению», — сказал он.
«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, думаю, с этим уже все всё поняли, но кто-то это сделал, и это какое-то время висело на официальных ресурсах. С этим надо точно разобраться», — добавил Мамута.
Он отметил, что с точки зрения рынка 27 ноября «было очевидно манипулирование ценой». Мамута подчеркнул, что факт манипулирования нужно доказывать отдельно.
«Возможно, маловероятно, имела место случайность, в силу того, что звезды так встали, но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, кто-то мог на этом заработать», — сказал Мамута.
Он также заявил, что расследовать факт подачи заявления о банкротстве будут правоохранительные органы, а регулятор со своей стороны займется оценкой кейса с точки зрения манипулирования рынком. Расследование такого рода преступлений или подозрений в преступлениях занимает достаточно много времени, отметил Мамута, о том, сколько оно займет, он сказать затруднился.