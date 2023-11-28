«СПБ Клиринг» приостановил вывод средств со счетов клиентов

Центральный контрагент СПБ биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов
«СПБ Клиринг» — центральный контрагент по договорам, заключаемым на торгах на СПБ бирже – приостановил исполнение поручений на вывод денежных средств со счетов участников торгов, сообщила во вторник, 28 ноября, компания «Цифра брокер». Как отмечает брокерская компания, ее поручения на вывод средств клиентов в иностранной валюте со счетов «СПБ Банка» (депозитарий СПБ биржи) «отменяются без исполнения со ссылкой на» уведомление «СПБ Клиринга».
««СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения, поступившие в «СПБ Клиринг» от участников клиринга, на возврат денежных средств, являющихся средствами обеспечения, а также по замене валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения до окончания проведения расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, определенным по обязательствам, возникшим из договоров, в соответствии с регламентом осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ Клиринг»», — цитирует «Цифра брокер» уведомление центрального контрагента СПБ биржи.
Брокер отмечает, что поскольку ее поручения со стороны компаний группы СПБ биржи отменяются, до снятия этих ограничений поручения клиентов на вывод средств, учитываемых на счетах компании в «СПБ Клиринге», «в том числе полученных в результате совершения клиентами конверсионных сделок на торгах СПБ биржи», включая доллары США, гонконгские доллары, китайские юани, не будут исполнены.
«Кроме того, указанные денежные средства в иностранной валюте как не доступные для совершения сделок, не будут учитываться «Цифра брокер» в составе клиентских портфелей в том числе в составе обеспечения обязательств клиентов перед брокером по сделкам с неполным покрытием», — говорится в сообщении компании.