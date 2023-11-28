СМИ: "Тинькофф" запретил удаленку для сотрудников за границей

"Тинькофф банк" запретил удаленную работу за пределами России, Белоруссии, Армении и Казахстана для своих сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "Тинькофф банка".

"Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено", - рассказал представитель.

Отмечается, что такие центры находится в Белоруссии, Армении и Казахстане. Как сообщили РБК в кредитной организации, у такого подхода есть две причины. Первая причина связана с тем, что банк является системно значимой организацией и субъектом критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Второй причиной является безопасность данных.

"В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", - отметил представитель "Тинькофф банка", сообщив, что у сотрудника должны быть отключены критичные доступы, если он вместе с ноутбуком едет в страну, где отсутствуют центры разработки "Тинькофф".