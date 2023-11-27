Платформа Авито запустила первую распродажу

Первая федеральная Авито Распродажа запускается 27 ноября, на ней будет представлена одежда, обувь, электроника и другие товары от профессиональных и частных продавцов с высоким рейтингом. Продавцы сами определяют товары для акции и размер скидки на них. А Авито предоставит им промо и привлечение новых клиентов.

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В отдельном разделе покупатели смогут выбрать предложения со скидками. В распродаже будут участвовать товары из категорий «Личные вещи», «Электроника», «Запчасти», «Хобби и отдых», «Товары для животных», «Дом и дача».

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В распродаже смогут принять участие продавцы с рейтингом от 4,5 баллов. Участие в ней бесплатное.

Для каждой категории Авито установит минимальный размер скидки (от 5 до 20 процентов), например, на электронику стоимостью до 6 500 рублей минимальная скидка будет составлять 14 процентов. Максимальная скидка может составлять 80 процентов, итоговый размер дисконта определяет сам продавец. Он же выбирает, какие именно товары будут на распродаже. Главное требование — они должны быть новыми (или в «как новом» — отличном состоянии).

Кроме того, товары должны быть выставлены на продажу не позже 19 ноября, а цена на них не должна меняться с этого периода и превышать среднюю за последний месяц. Если продавец увеличит цену на товар, он будет исключен из распродажи.

Распродажа будет доступна всем пользователям Авито до 20 декабря включительно.

«Распродажи — это то, что любят и ждут все покупатели. Учитывая уникальную специфику Авито — множество категорий, миллионы частных и профессиональных продавцов, возможность купить товар онлайн через Авито Доставку или договориться о том, чтобы забрать его на месте, — нашей команде пришлось провести большой объем работ, чтобы реализовать функционал распродажи для платформы. После летних и осенних тестов мы переходим к первой масштабной распродаже. А в дальнейшем в наших планах проводить тематические распродажи. При этом самое важное, чтобы распродажа оставалась честной. Повышать стоимость вещей заранее, чтобы “отбить” скидку, будет нельзя: из акции исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса распродажи до окончания промо», — сказал руководитель e-commerce маркетинга «Авито» Даниил Заболотный.

Подключиться к распродаже продавцы смогут через раздел спецпредложений в личном кабинете. Далее им нужно будет указать размер скидки и выбрать товары, на которые будет действовать акция, и нажать кнопку «Участвовать».

Когда распродажа закончится, скидки отключатся автоматически. Скидка по распродаже будет суммироваться с промокодами и скидками на доставку, но не с промокодами и скидками на товар.