<p>Киев намерен обновить подход к призыву в Вооруженные силы Украины <strong>(ВСУ),</strong> призывая на службу тех, кто избегает мобилизации из страха перед фронтом, как сообщает <strong>газета Guardian,</strong> ссылаясь на высокопоставленное официальное лицо.</p> <p>В рамках предстоящих изменений, объявленных на этой неделе, планируется задействовать коммерческие рекрутинговые агентства для проведения более <strong>точечного призыва.</strong> Это включает в себя убеждение потенциальных призывников в том, что они будут задействованы в ролях, соответствующих их <strong>профессиональным навыкам,</strong> вместо прямой отправки на передовую, как указано в отчете.</p> <p>Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины <strong>Алексей Данилов</strong> отметил, что некоторые люди боятся смерти и стрельбы, но могут быть привлечены к другим видам службы. Он также сообщил о планах сотрудничества ВСУ с двумя ведущими украинскими <strong>рекрутинговыми компаниями</strong> для поиска квалифицированных специалистов, не желающих служить на передовой и стремящихся избежать призыва.</p> <p><strong>Данилов</strong> признал наличие трудностей в наборе в армию, но подчеркнул важность не преувеличивать их масштаб, цитирует политика издание <a href="https://csn-tv.ru/posts/id238702-smi-ukrainskie-vlasti-izmenjat-pravila-prizyva-chtoby-privlech-teh-kto-boitsja-peredovoj" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p>