Эксперт объяснил рост спроса на многозадачных сотрудников
Рост спроса на многозадачных сотрудников объясняется быстрым изменением условий, в которых работают компании. В таких обстоятельствах руководителям кажется, что наиболее эффективно будут работать именно сотрудники, которые хорошо справляются с решением одновременно множества задач, рассказал "Российской газете" председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков.
В то же время он назвал такой подход ошибкой кадровых служб.
"Уже научно доказано, что режим многозадачности неэффективен", - пояснил Песков.
Требование к многозадачности сотрудников стало указываться в три раза чаще в вакансиях компаний в 2023 году в сравнении с 2021 годом, о чем свидетельствует исследование Robovoice и HeadHunter.
Обычно такие требования указываются в вакансиях специалистов, менеджеров и руководителей, отметил Песков. По данным исследования, чаще всего такие сотрудники требуются в учреждения культуры и искусства, в сфере ЖКХ, в некомерческих, образовательных, строительных и финансовых учреждениях. А также в сельском хозяйстве, гостинично-ресторанном бизнесе, в лесной отрасли и деревообрабатывающей промышленности.