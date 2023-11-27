Минсельхоз сообщил о снижении цен на молоко

Стоимость сырого молока у производителей ниже, чем год назад. Снижение показателя оценивается в 3,9%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

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Отмечается, что ситуация отражается и на розничных ценах.

Агентство со ссылкой на данные Росстата сообщает, что на 20 ноября розничные цены на пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры за год повысились на 0,8-1,6%. Подчеркивается, что это намного ниже темпов общей инфляции.

Пресс-служба обратила внимание на то, что у производителей цены на сыры сейчас даже ниже уровня прошлого года на 0,7%. Она указала на рост производства ряда видов молочной продукции в текущем году.

В частности, как отмечается, выпуск сыров за январь-сентябрь продемонстрировал рост на 16,3% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 580,8 тысячи тонн.