Ozon может запустить брокерский сервис

Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы. Компания уже начала активно искать сотрудников для брокерского сервиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в самой компании, а также среди брокеров.

По словам источников, впервые идею создания подобного сервиса в Ozon обсуждали еще в 2021 году, однако начало спецоперации отодвинуло реализацию проекта.

Другой источник заявил, что Ozon заинтересован в расширении экосистемы, в особенности «Озон банка», в котором «на полке должны быть все продукты». По данным собеседников, к реализации брокерского проекта привлечён Дмитрий Завьялов, бывший руководитель направления корпоративных продаж в ВТБ. В октябре он был назначен гендиректором Ozon Invest, до этого он руководил Ozon Fintech.

Маркетплейс запустил Ozon Invest ещё в 2018 году. С её помощью физические лица могут финансировать компании малого и среднего бизнеса. В настоящее время Ozon Invest работает в формате b2b, а программа финансирования от инвесторов недоступна.