Компания Mars отреагировала на обвинения в адрес Skittles
Внешняя пресс-служба Mars прокомментировала публикации в СМИ с обвинениям в адрес конфет Skittles.
Напомним, что в субботу, 25 ноября, в СМИ появились публикации о гипотетических рисках, возникающих при употреблении кондитерских изделий, выпускаемых Mars.
«Компания Mars не использует синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий.
Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе.
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