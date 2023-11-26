Компания Mars отреагировала на обвинения в адрес Skittles

«Компания Mars не использует синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий.



Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе.