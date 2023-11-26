«Ъ»: Произведенное россиянами вино вошло в топ-10 лучших вин Италии
Российское красное вино Volta di Bertinga 2019, основанное в 2014 году совладельцами российской виноторговой компании Simple, вошло в топ-10 лучших итальянских вин и получило в рейтинге 99 из 100 возможных баллов. На это указывает рейтинг лучших вин Италии, который опубликовала итальянская газета Corriere della Sera, передает «КоммерсантЪ».
Volta di Bertinga производится из сорта мерло. Его выращивают в Тоскане на собственных виноградниках хозяйства. За один год Bertinga производит 80 000 бутылок. Компания намерена увеличить производство до 200 000 бутылок. Вина экспортируются во многие страны мира.
«Успех вина Volta di Bertinga 2019 я бы описал как квинтэссенцию собственного опыта в экспертизе рынка, на котором мы присутствуем почти 30 лет, а также как сочетание терруара и знаний международной команды, которую удалось собрать», – говорит Максим Каширин, являющийся владельцем Bertinga, а также основателем и президентом Simple.
В материале назвали беспрецедентным попадание вина российских владельцев в топ-10 лучших вин Италии, так как на территории этой страны работают тысячи винных производителей.