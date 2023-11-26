Половина компаний в России намерена повысить зарплаты сотрудникам

РБК: в России 50% компаний запланировали повысить зарплаты работникам
Исследование показало, что в России большинство компаний в течение текущего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания планирует это сделать в ближайшее время.
Об этом информирует РБК со ссылкой на сервис SuperJob.
Согласно результатам исследования, 47% компаний повышали или индексировали зарплату сотрудникам менее чем шесть месяцев назад, 32% — до года назад.
Ещё 10 % компаний повысили зарплаты один—два года назад.
При этом 50% опрошенных предприятий намерены провести индексацию зарплат или их повышение в ближайшее время.
Ранее новое исследование показало, что в 2024 году в Ульяновской области 20% жителей планируют повысить квалификацию и 13% — увеличить доходы.