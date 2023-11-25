«Газпром» установил новый исторический рекорд поставок газа

Заявка КНР на поставку газа по «Силе Сибири» 23 ноября значительно превысила суточные контрактные обязательства, рассказали в пресс-службе «Газпрома». Об этом пишет RT.

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В компании уточнили, что по газопроводу были поставлены запрошенные объемы, далее поставки продолжились. На фоне этого был установлен исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что поставки российского природного газа на Восток вырастут до 88 млрд куб. м.