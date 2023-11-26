"Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Холдинг Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Отмечается, что заявка Китая на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства. Газпром поставил все запрошенные объемы, достигнув рекордных значений поставок, передает РИА «Новости».