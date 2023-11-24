Производители пельменей отреагировали на данные о листериях и сальмонелле

Российские производители пельменей, в которых ранее выявили патогенные бактерии, заявили, что начали проверки на предприятиях. Об этом узнал РБК.

После получения результатов проверки Роскачества внутреннее расследование организовала X5 Group (управляет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») — компания поставляет на рынок пельмени под брендом «Рестория». В группе заявили, что провели «претензионную работу» с поставщиком, производство которого находится в Ленинградской области. На предприятии также будет проведен внеплановый аудит для дополнительного исследования продукции.

К аналогичным действиям прибегла компания «Деликатесы Сибири» (марки «Вкусмайлики» и «Сибирский деликатес»). Организация направила в аккредитованную государственную лабораторию контрольный образец пельменей для проведения анализа по микробиологическим показателям. По результатам исследования, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) обнаружены не были, а КМАФАнМ (общее микробное число) не превышает норму. Компания также ужесточила контроль за поставками мяса и работой на производстве. Как уверяет производитель, остатки партии пельменей были незамедлительно уничтожены и не попали на столы потребителей.

С исследованием Роскачества оказался не согласен производитель пельменей «Щелковский МПК» (бренд «Сибирская коллекция»). Компания указала, что отправила партию в аккредитованную лабораторию, которая не нашла нарушений.