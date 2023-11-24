В Авито рассказали о росте продаж популярных брендов одежды

В третьем квартале 2023 года продажи женской одежды и обуви на Авито выросли на треть, а мужских вещей — на 65 процентов. Больше половины россиян в этом году стали чаще покупать отечественные бренды одежды. К таким выводам пришли аналитики Авито и СберМаркетинг по итогам совместно проведенного исследования.

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В частности, продажи брендовых вещей на Авито по сравнению с прошлым годом выросли на 57 процентов. При этом больше половины продаж (56 процентов) составила одежда в новом состоянии. Запуск в конце июля этого года раздела Авито Премиум, в котором собраны люксовые бренды с подтвержденной подлинностью, увеличил спрос на люксовые марки. Так в июле-сентябре этого года заметно выросли продажи вещей от Balenciaga (+173 процента), Christian Dior (+87 процентов), Dolce & Gabbana (+70 процентов), Chanel (+66 процентов) и Prada (+62 процента). А самым популярным брендом премиального сегмента по объему продаж стал Gucci — он вошел в топ-10 самых востребованных брендов на площадке, не только в разделе Авито Премиум. Продажи итальянской марки выросли на 85 процентов за год.

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«Мы видим, что самыми востребованными брендами на платформе стали марки миддл-сегмента: Nike, Adidas, Zara, New Balance и H&M. В категории женской одежды в тройку лидеров также вошел бренд Massimo Dutti, а в мужской — Stone Island. При выборе брендовых вещей 85 процентов пользователей перед покупкой проверяют продавца на надежность, а вещь — на аутентичность. Брендовым товарам, которые прошли профессиональную проверку партнером Авито, одним из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий, присваивается значок “Оригинал”. Еще один тренд — рост спроса на премиальные марки. По нашим данным, проверенные брендовые вещи собирают на 40 процентов больше просмотров в разделе Премиум, чем в общей категории товаров. Ежедневно мы фиксируем более 760 тысяч запросов с названиями люксовых брендов», — прокомментировал Никита Шашкевич, руководитель категории Fashion в Авито.

По данным исследования СберМаркетинга, 15 процентов россиян покупают одежду люксовых брендов. Еще 14 процентов приобретают любимые бренды, но ищут варианты, как сэкономить, а 29 процентов перешли на более доступные бренды премиум-сегмента. Оставшиеся 42 процента не видят потребности в покупке люксовой одежды.

В целом продажи женской одежды и обуви на Авито выросли на треть (31 процент). При этом женская одежда лидирует по доле продаж и составляет 40 процентов от всех сделок в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Средний чек покупки составил 2 800 рублей. Похожий средний чек и в категории «Женская обувь» — 2 860 рублей.

Популярнее онлайн-шоппинг стал и у мужчин. Так, мужскую обувь покупали чаще на 66 процентов, а одежду — на 62 процента. Средний чек покупки мужской обуви составил — 4700 рублей, а мужской одежды — 3350 рублей.

Результаты опроса СберМаркетинга на платформе маркетинговых исследований Анкетолог показали, что ежеквартально значительная часть россиян (44 процента) тратит на одежду и аксессуары от 10 до 30 тысяч рублей. Расходы менее 10 тысяч рублей — у 38 процентов респондентов.

От 30 до 60 тысяч рублей тратят 12 процентов опрошенных, от 60 до 90 тысяч рублей — четыре процента. А вот бюджеты более 90 тысяч рублей могут позволить себе два процента пользователей.

Участники опроса назвали самые популярные места покупки одежды: торговые центры — 72 процента, маркетплейсы — 61 процент, интернет-магазины — 57 процентов, рынок — 22 процента. При этом 12 процентов заглядывают в секонд-хенды, а еще девять процентов изучают соцсети в поисках предметов гардероба.

Большинство россиян не почувствовали уход части брендов одежды. 52 процента россиян приобретают необходимые товары в доступных магазинах и не видят потребности в приобретении одежды за рубежом. Покупают или заказывают одежду за рубежом 14 процентов, еще 14 процентов хотят, но пока не пробовали.

Большинство опрошенных (55 процентов) в этом году стали чаще покупать отечественные бренды одежды, а 32 процентов – пока нет. У 10 процентов пользователей гардероб состоит из одежды российских дизайнеров. И только три процента ориентированы на иностранные бренды.