Директор L'Oreal высказался о работе компании в России

Как отметил глава компании, речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге.

"Это позволяет нам поддерживать работу фабрики, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России", - сказал он.

Иеронимюс считает, что такое решение позволит предприятию избежать последствий для активов компании и ее персонала.

L'Orеal - не единственная французская компания, оставшаяся в России после февраля 2022 года. AFP напоминает, что в РФ также продолжают работу, в частности, продовольственный гигант Auchan и лидер французской энергетики TotalEnergies. Как отметил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, посол России в Париже Алексей Мешков, французский бизнес продолжает работать на российском рынке.