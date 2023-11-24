«Тинькофф» начал открывать клиентам счета в трех новых валютах

Банк «Тинькофф» открыл продажу новых валют — бразильского реала, киргизского сома и таджикского сомони — клиентам-физлицам. Об этом сообщается на сайте банка.

Также «Тинькофф» возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната.

Клиенты банка теперь могут открывать счета в этих пяти валютах и покупать их. В Таджикистане и Киргизии можно будет расплачиваться картами «Мир» в местных валютах без конвертации и снимать наличные в банкоматах (необходимо будет предварительно открыть валютные счета и привязать к ним карты).

В середине ноября «Тинькофф» сообщил о запуске валютных переводов через систему SWIFT для клиентов-физлиц в тайских батах. Переводы сделали бесплатными для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (около 1750 рублей по курсу 24 ноября).