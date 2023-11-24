В Сбере назвали новый вызов для онлайн-кредитования

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о появлении нового вызова для Сбера в сфере онлайн-кредитования. По его словам, речь идет о проектном финансировании застройщиков жилой недвижимости.

При таком онлайн-кредитовании Сбер автоматически принимает решение с помощью ML-модели и алгоритмов, отметил Попов в кулуарах конференции AI Journey. Он указал на то, что это приводит к пятикратному сокращению сроков одобрения кредита.

По словам зампредседателя правления Сбербанка, данная технология сейчас проходит апробацию на небольшом количестве клиентов.

В Сбере отметили, что одобренные и заключенные сделки уже есть. Там же сообщили, что банк ожидает масштабирования новой технологии до конца года.