Рассмотрение в суде иска против Ozon из-за чая завершилось

Судом было завершено рассмотрение дела покупателя Ozon, который требовал поставить товар, передает РБК.

Пачка зеленого чая, стоимость которого составляла на момент заказа 89 рублей, так и не была доставлена в указанное место. Это побудило покупателя подать иск, несмотря на то, что денежные средства маркетплейс за товар вернул.

Он потребовал поставить товар, признать условия действовавшей на тот момент оферты Ozon незаконными и взыскать с площадки 10 тыс. руб. компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тыс. руб. моральной компенсации, 10 тыс. руб. — за односторонний разрыв договора купли-продажи. Кроме того, он требовал компенсацию за срыв сроков доставки и штраф в размере половины присужденной суммы.

Верховный суд, до которого дошло дело, решил, что возврат денег не является основанием для отказа от исполнения обязательств, то есть поставки чая покупателю. Было решено вернуть дело на новое рассмотрение со стадии апелляции. После этого было утверждено заключенное между сторонами мировое соглашение и дополнительно взыскана с ответчика компенсация морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. руб.

По мнению юристов, после случившегося покупатели могли массово начать обращаться в суд. Так, дело могло стать прецедентом, считают специалисты.