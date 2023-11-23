С Алекперова потребовали взыскать почти 10 млрд рублей в пользу «Открытия»

«Открытие Холдинг» взыскивает 9,8 млрд рублей убытков с ее бывших совладельцев Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Судебный иск также предъявлен еще четырем юрлицам», — пишет Forbes со ссылкой на Федресурс и свои источники.