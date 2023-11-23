Банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

Причина — повышенное внимание со стороны надзорных органов и давление западных стран, борющихся с обходом санкций против Москвы.

Как сообщает Bloomberg, эмиратские кредитные компании также усилили контроль за денежными переводами средств в РФ и третьи страны, в результате чего возросла продолжительность таких операций.