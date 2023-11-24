C переставших возить российскую нефть компаний сняли статус «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сняло статус «спонсора войны» с греческих судоходных компаний Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers после того, как они отказались перевозить российскую нефть, сообщает РИА Новости.
В соответствующий список все три компании попали летом 2022 года. Всего в перечне было пять владельцев судов из этой страны. Названия еще двух компаний, которые пока не остановили сотрудничество с Россией, не приводятся.
По данным Reuters, Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers активно перевозили российскую нефть и нефтепродукты вплоть до сентября-октября. Компании получали повышенный доход за подобные рейсы, что компенсировало риски.
Однако в ноябре указанные перевозчики отклонили все запросы на будущие поставки из-за угрозы попасть под блокирующие санкции США. По оценкам аналитиков, суммарный флот переставших работать с Москвой компаний насчитывает более сотни танкеров. В совокупности их суда способны перевозить 2,4 миллиона баррелей в сутки.
Решение судовладельцев могло стать реакцией на предупреждения американского руководства об усилении контроля за исполнением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Подтверждением этих намерений стали санкции в отношении трех судов, ходивших под флагом Либерии. Все они занимались транспортировкой партий российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.
На этом фоне во второй половине ноября поставки нефти из российских портов упали до минимума за последние три месяца. Так, 19 ноября отправить удалось 2,7 миллиона баррелей топлива, меньше в этом году было только 20 августа и 6 июня.