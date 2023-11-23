В США захотели ввести санкции против JPMorgan за связь с Россией

Министерство финансов штата Нью-Джерси начало процесс внесения в «черный список» банка JPMorgan Chase, а также Xerox и американской дочерней компании Tarkett, крупного поставщика газонов и напольных покрытий, из-за их связей с Россией. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующие документы.

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По мнению местных властей, перечисленные компании нарушают закон штата, принятый через две недели после начала российско-украинского конфликта в 2022 году и подписанный губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи. Данный закон запрещает компаниям, которые продолжают вести бизнес в России, участвовать в государственных сделках, включая контракты с органами власти штата и местного самоуправления, а также лишаются экономических субсидий и инвестиций из пенсионного фонда.

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По данным Politico, в июле 2023 года казначейство Нью-Джерси направило банку JPMorgan «предварительное заключение» о том, что он может быть внесен в «черный список» штата, и, соответственно, потерять все госконтракты и субсидии, потому что местным органам власти будет запрещено с ним работать. «На кону» JPMorgan, как пишет издание, стояло более $260 млн налоговых льгот за создание рабочих мест. Указанное «предварительное заключение» власти направили после того, как банк подал заявку на участие в госпрограмме по налоговому субсидированию.

В своей заявке JPMorgan указал, что у него есть иностранная дочерняя компания, зарегистрированная в России, что, по мнению властей штата, являлось достаточным основанием для начала процесса включения банка в «черный список»: федеральные власти рекомендовали банку ограничить присутствие в России еще в ноябре 2022 года.

В официальном ответе пресс-секретаря JPMorgan Патриции Векслер, состоящем из одного предложения, сказано, что «операции банка не были затронуты и соответствуют федеральному законодательству».

Впрочем, пока вопрос, связанный с введением санкций против JPMorgan, приостановлен на неопределенное время. Дело в том, что аналогичное внесение в «черный список» штата в настоящее время оспаривает другая американская компания – базирующийся в Японии производитель электроники Kyocera. Компания обратилась федеральный суд с просьбой признать «закон Мерфи» противоречащим конституции США и ввести обеспечительные меры в виде временного запрещения санкционных мер. Суд одобрил ходатайство истца, после чего властям штата пришлось «добровольно» приостановить действие своего закона о «черных списках» в августе текущего года. На время судебного разбирательства местная администрация была также вынуждена убрать из публичного доступа и сам «черный список».

Представитель казначейства Нью-Джерси отказался комментировать статус конкретных компаний, попавших под действие закона.