Акции российского добытчика золота обрушились после предложения компании

На торгах в четверг, 23 ноября, акции российской золотодобывающей компании «Полиметалл» в моменте упали на 15,27 процента — до 474 рублей за штуку. Об этом свидетельствуют данные Казахстане сейчас торгуются с дисконтом примерно в 40 процентов к бумагам на Московской бирже.

Поводом для такой распродажи ценных бумаг стало предложение самой компании. «Полиметалл» предложил владельцам своих бумаг, чьи права затронуты санкциями в отношении НРД и других российских депозитариев, обменять замороженные акции на новые, выпущенные в Казахстане.

«Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды», — говорилось в сообщении.

Такой обмен произойдет, если инициативу поддержат на совете директоров, заседание должно пройти 8 декабря.