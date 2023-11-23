Акции российского добытчика золота обрушились после предложения компании

Акции российского добытчика золота обрушились после одного предложения
На торгах в четверг, 23 ноября, акции российской золотодобывающей компании «Полиметалл» в моменте упали на 15,27 процента — до 474 рублей за штуку. Об этом свидетельствуют данные Казахстане сейчас торгуются с дисконтом примерно в 40 процентов к бумагам на Московской бирже.
Поводом для такой распродажи ценных бумаг стало предложение самой компании. «Полиметалл» предложил владельцам своих бумаг, чьи права затронуты санкциями в отношении НРД и других российских депозитариев, обменять замороженные акции на новые, выпущенные в Казахстане.
«Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды», — говорилось в сообщении.
Такой обмен произойдет, если инициативу поддержат на совете директоров, заседание должно пройти 8 декабря.
Компания «Полиметалл» была создана в России в 1998 году, ее центральный офис находится в Санкт-Петербурге. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей золота, в пятерку крупнейших производителей серебра и владеет десятью месторождениями драгметаллов в России и Казахстане. В конце мая российская структура компании «АО "Полиметалл"» попала под санкции США. После этого ее перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан, чтобы сохранить возможность выплаты дивидендов.