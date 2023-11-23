В России приняли решение по делу о жалобе в связи с банкротством Credit Suisse
Арбитражный суд Московского округа принял решение оставить в силе судебный акт Девятого арбитражного апелляционного суда, который прекратил производство по жалобе калужского Газэнергобанка на определение нижестоящего суда, передает агентство «Прайм».
Напомним, что им было принято к рассмотрению заявление банка «Зенит» о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse.
Согласно картотеке арбитражных дел, окружным судом в четверг была отклонена кассационная жалоба Газэнергобанка на определение апелляционной инстанции.
Напомним, что в начале августа Арбитражным судом Москвы было принято к рассмотрению заявление «Зенита» о банкротстве Credit Suisse и возбуждено производство по делу о банкротстве.
Газэнергобанк в сентябре обжаловал соответствующее определение первой инстанции.
Жалоба была принята рассмотрению, однако в конце того же месяца производство по ней было прекращено. Как сообщалось, Газэнергобанк пропустил срок на подачу апелляции, а также не имеет права на обжалование.