В России приняли решение по делу о жалобе в связи с банкротством Credit Suisse

Арбитражный суд Московского округа принял решение оставить в силе судебный акт Девятого арбитражного апелляционного суда, который прекратил производство по жалобе калужского Газэнергобанка на определение нижестоящего суда, передает агентство «Прайм».

Напомним, что им было принято к рассмотрению заявление банка «Зенит» о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно картотеке арбитражных дел, окружным судом в четверг была отклонена кассационная жалоба Газэнергобанка на определение апелляционной инстанции.

Напомним, что в начале августа Арбитражным судом Москвы было принято к рассмотрению заявление «Зенита» о банкротстве Credit Suisse и возбуждено производство по делу о банкротстве.

Газэнергобанк в сентябре обжаловал соответствующее определение первой инстанции.