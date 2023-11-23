Киев внес крупнейшую немецкую компанию в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проинформировало в официальном Telegram-канале о внесении Knauf в список «международных спонсоров войны».

Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли.

Подчеркивается, что в прошлом году компанией были уплачены в бюджет РФ 117 миллионы долларов. Как отмечается, организация все еще ведет деятельность на рынке России.

Ранее в список «международных спонсоров войны» Киевом была внесена китайская компания Xiaomi, так как она не только не ушла с российского рынка после начала конфликта, а расширила объемы поставок. В этот перечень были добавлены и Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan.