Киев внес крупнейшую немецкую компанию в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проинформировало в официальном Telegram-канале о внесении Knauf в список «международных спонсоров войны».
Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли.
Подчеркивается, что в прошлом году компанией были уплачены в бюджет РФ 117 миллионы долларов. Как отмечается, организация все еще ведет деятельность на рынке России.
Ранее в список «международных спонсоров войны» Киевом была внесена китайская компания Xiaomi, так как она не только не ушла с российского рынка после начала конфликта, а расширила объемы поставок. В этот перечень были добавлены и Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan.
Также ранее стало известно, что Киев внес три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень «спонсоров войны» из-за совместных проектов с Россией.