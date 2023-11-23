Австрийский страховщик Uniqa решил покинуть российский рынок

Австрийская страховая группа Uniqa готовится к завершению продажи своей доли в 75% в российской компании «Райффайзен Лайф» в первом полугодии 2024 года. Это следует из отчетности организации, передает агентство «Прайм».

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Так, Uniqa покинет российский рынок. Отмечается, что сделку завершат к указанному периоду при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Минувшим летом фирма сообщила о достижении соглашения о продаже своей доли в 75% в «Райффайзен Лайф» в пользу «Ренессанс Жизнь» и АО «Райффайзенбанк».

Uniqa — одна из крупнейших страховых групп на своих основных рынках Австрии, Центральной и Восточной Европы.