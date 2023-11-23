В «Авито» рассказали о новом способе быстрой продажи товаров

В пресс-службе «Авито» сообщили о появлении у пользователей платформы возможности публиковать короткие ролики на обложке объявлений, передает Ura.ru.

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Отмечается, что загрузка видео может осуществляться без предварительной загрузки на сторонние ресурсы. Уточняется, что объявления с видео более эффективны с точки зрения продаж.

В компании подчеркнули, что видео будет проигрываться прямо в результатах поиска. В объявлении оно займет первое место в галерее — перед фото.

По данным «Авито», благодаря размещению видео объявления будут получать на 10% больше откликов, чем обычные предложения.

Специалистами платформы была подготовлена инструкция по правильной съемке.

Пользователи, добавившие видеоролик к объявлению, автоматически становятся участником конкурса с ценными призами.

13 ноября сообщалось об открытии компанией «Авито» концептуального pop-up пункта выдачи заказов на Патриарших прудах.