Bloomberg: Альтман пока не будет занимать пост гендиректора OpenAI

Бывший генеральный директор американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман вернется в организацию, однако пока не будет занимать должность ее руководителя. Он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств своего увольнения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, в рамках соглашения с OpenAI Альтман согласился пока не занимать место в совете директоров. Кроме того, бывший руководитель корпорации одобрил проведение внутреннего расследования обстоятельств, которые ранее привели к его увольнению. Однако, как отмечает агентство, в конечном счете условия сделки могут измениться, и он все же сможет войти в число руководителей организации.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку. В качестве причины фирма назвала решение совета директоров, которые пришли к выводу, что руководитель компании "не всегда был откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствовало выполнению его обязанностей". Ему на смену должен был прийти экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир. В среду компания опубликовала заявление, в котором сообщила о достижении соглашения с бывшим генеральным директором о его возвращении в OpenAI.