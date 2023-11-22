Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пролонгировать мораторий на проверки бизнеса, передает РИА Новости.

Данная мера не должна затрагивать объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, отметил глава государства.

Минувшим летом Путин заявил об отсутствии необходимости проводить плановые и внеплановые проверки в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды. Президент отметил, что профилактических мероприятий будет достаточно.

Путин подчеркивал, что в прошлом году по всей стране удалось провести 339 тысяч проверок. Данный показатель, как отмечалось, на 20 процентов меньше, чем в 2020-м, и почти в пять раз меньше, чем в предыдущем году.