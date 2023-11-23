Крупные европейские компании отказались перевозить нефть из России

Три крупные греческие судоходные компании — Minerva Marine, Thenamaris and TMS Tankers — последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Таким образом перевозчики надеются избежать санкций США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные по отгрузкам топлива.

© Lenta.ru

Компании активно сотрудничали с Россией, рискуя попасть под санкции, но в то же время рекордно зарабатывая. Греческие танкеры перевозили российскую нефть и нефтепродукты вплоть до сентября-октября, однако в ноябре перевозчики отклонили все запросы на поставки в этом и следующих месяцах.

Для России уменьшение числа перевозчиков, готовых транспортировать подсанкционное топливо в дружественные страны, является ударом, пишет агентство. В частности, флот отказавшихся сотрудничать с Москвой греческих компаний насчитывает более 100 танкеров — суда способны перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Причем решить проблему с поставками не поможет и так называемый теневой флот, заключил один из трейдеров.

Под новые санкции США уже попали танкеры, задействованные в перевозке российской нефти с нарушением потолка цен. 16 ноября санкции были введены против судов Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, ходивших под флагом Либерии и связанных с ними трейдерских компаний. Они занимались доставкой нефти в Индию, причем один из танкеров должен прибыть в индийский Вадинар на этой неделе.